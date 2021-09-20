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Брату главы Окружного админсуда Киева сообщили новое подозрение

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 18:50
Брату главы Окружного админсуда Киева сообщили новое подозрение Фото: НАБУ сообщило новое подозрение брату главы ОАСК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Правоохранители объявили подозрение бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, который является близким родственником главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Его подозревают во лжи в электронной декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о брате главы ОАСК Юрие Зонтове.

Следствие считает, что Зонтов владеет помещением, где был изъят "предмет неправомерной выгоды" в рамках другого уголовного дела, в котором он является фигурантом. Однако это помещение не указано в его электронной декларации за 2020 год, так же как и наличные, которые нашли детективы.

Зонтову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Подозрение было подписано генеральным прокурором 17 сентября 2021 года.

"Сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование... Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст. 366-2 УК Украины", - заявили в бюро.

Напомним, брат главы ОАСК фигурирует в деле о попытке подкупа судьи. Его с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.

После этого брата главы ОАСК уволили из Службы внешней разведки.

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