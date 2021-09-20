Брату главы Окружного админсуда Киева сообщили новое подозрение
Правоохранители объявили подозрение бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, который является близким родственником главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Его подозревают во лжи в электронной декларации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о брате главы ОАСК Юрие Зонтове.
Следствие считает, что Зонтов владеет помещением, где был изъят "предмет неправомерной выгоды" в рамках другого уголовного дела, в котором он является фигурантом. Однако это помещение не указано в его электронной декларации за 2020 год, так же как и наличные, которые нашли детективы.
Зонтову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Подозрение было подписано генеральным прокурором 17 сентября 2021 года.
"Сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование... Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст. 366-2 УК Украины", - заявили в бюро.
Напомним, брат главы ОАСК фигурирует в деле о попытке подкупа судьи. Его с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.
После этого брата главы ОАСК уволили из Службы внешней разведки.