Братські могили під Маріуполем розростаються. Опубліковано нові знімки
Місця масових поховань біля Маріуполя продовжують збільшуватись. Супутники зафіксували розростання братських могил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Зазначається, що найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя.
"На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину - у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей", - повідомляють "Схеми".
Місця масових поховань під Старим Кримом (t.me/cxemu)
При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.
Місця масових заховань під с. Виноградне (t.me/cxemu)
Нагадаємо, що про Братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя повідомив, що він отримав інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів.
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