Братські могили під Маріуполем розростаються. Опубліковано нові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

Зазначається, що найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя.

"На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину - у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей", - повідомляють "Схеми".

Місця масових поховань під Старим Кримом (t.me/cxemu)

При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

Місця масових заховань під с. Виноградне (t.me/cxemu)