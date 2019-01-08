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В Братиславе обстреляли городской автобус

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 19:46
В Братиславе обстреляли городской автобус
Фото: место происшествия (spravy.pravda sk)

В результате стрельбы пострадал водитель автобуса

Во вторник, 8 января, на перекрестке двух улиц Братиславы (Словакия) водитель автомобиля выстрелил в водителя автобуса. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на SME

В результате стрельбы пострадал водитель автобуса. В полиции рассказали детали происшествия.

"Водитель автомобиля марки Fiat Punto начал стрелять в водителя городского автобуса, который направлялся в центр города", - говорится в сообщении.

В результате выстрела были разбиты стекла автобуса.

Напомним, 16 октября в Киеве в результате дорожного конфликта мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали, правоохранители задержали стрелка.

Также 8 апреля три человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс, США, которая произошла в чартерном автобусе. В ходе расследования полиция выяснила, что стрелявший был пассажиром взятого в аренду автобуса. Он начал стрельбу и затем скрылся.

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