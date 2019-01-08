У Братиславі обстріляли міський автобус

Фото: місце події (spravy.pravda sk)

В результаті стрілянини постраждав водій автобуса

У вівторок, 8 січня, на перехресті двох вулиць Братислави (Словаччина) водій автомобіля вистрілив у водія автобуса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SME

В результаті стрілянини постраждав водій автобуса. У поліції розповіли деталі події.

"Водій автомобіля марки Fiat Punto почав стріляти у водія міського автобуса, який прямував у центр міста", - йдеться в повідомленні.

В результаті пострілу було розбито скло автобуса.

Нагадаємо, 16 жовтня в Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст вистрілив у водія автобуса. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували, правоохоронці затримали стрільця.

Також 8 квітня три людини загинули в результаті стрілянини в штаті Іллінойс, США, яка сталася в чартерному автобусі. В ході розслідування поліція з'ясувала, що стрілець був пасажиром взятого в оренду автобуса. Він почав стрілянину і потім зник.