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У Братиславі обстріляли міський автобус

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 19:46
У Братиславі обстріляли міський автобус
Фото: місце події (spravy.pravda sk)

В результаті стрілянини постраждав водій автобуса

У вівторок, 8 січня, на перехресті двох вулиць Братислави (Словаччина) водій автомобіля вистрілив у водія автобуса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SME

В результаті стрілянини постраждав водій автобуса. У поліції розповіли деталі події.

"Водій автомобіля марки Fiat Punto почав стріляти у водія міського автобуса, який прямував у центр міста", - йдеться в повідомленні.

В результаті пострілу було розбито скло автобуса.

Нагадаємо, 16 жовтня в Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст вистрілив у водія автобуса. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували, правоохоронці затримали стрільця.

Також 8 квітня три людини загинули в результаті стрілянини в штаті Іллінойс, США, яка сталася в чартерному автобусі. В ході розслідування поліція з'ясувала, що стрілець був пасажиром взятого в оренду автобуса. Він почав стрілянину і потім зник.

Чоловік, який влаштував стрілянину в Лос-Анджелесі, затриманий У Миколаєві зі стріляниною пограбували залу ігрових автоматів
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