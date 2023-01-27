Брати по тероризму. В КНДР заявили про бажання бути на одному полі бою з Росією

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон засудила допомогу США Україні та заявила про вічну підтримку КНДР Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.
За словами Кім Йо Чжон, США й Захід нібито не мають права допомагати Україні, оскільки таким чином "руйнують мир у всьому світі, а також регіональну стабільність".
"Якими б злісними не були імперіалістичні союзники, вони ніколи не зможуть зламати героїчний дух російської армії і народу з його високим патріотизмом, впертістю і сильним духом", - заявила Кім Йо Чжон.
Водночас вона додала, що її країна спонсор-тероризму, буде вічним союзником для Росії й стоятиме з російськими окупантами "на одному полі бою".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у США є докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.