Брати по тероризму. В КНДР заявили про бажання бути на одному полі бою з Росією

За словами Кім Йо Чжон, США й Захід нібито не мають права допомагати Україні, оскільки таким чином "руйнують мир у всьому світі, а також регіональну стабільність".

"Якими б злісними не були імперіалістичні союзники, вони ніколи не зможуть зламати героїчний дух російської армії і народу з його високим патріотизмом, впертістю і сильним духом", - заявила Кім Йо Чжон.

Водночас вона додала, що її країна спонсор-тероризму, буде вічним союзником для Росії й стоятиме з російськими окупантами "на одному полі бою".