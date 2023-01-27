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Братья по терроризму. В КНДР заявили о желании быть на одном поле боя с Россией

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Пятница 27 января 2023 17:22
Братья по терроризму. В КНДР заявили о желании быть на одном поле боя с Россией Фото: Ким Йо Чжон, первый заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды Трудовой партии Кореи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон осудила помощь США и заявила о вечной поддержке КНДР России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

По словам Ким Йо Чжон, США и Запад якобы не имеют права помогать Украине, поскольку таким образом "разрушают мир во всем мире, а также региональную стабильность".

"Какими бы злобными ни были империалистические союзники, они никогда не смогут сломить героический дух российской армии и народа с его высоким патриотизмом, упрямством и сильным духом", - заявила Ким Йо Чжон.

В то же время она добавила, что ее страна спонсор-терроризма будет вечным союзником для России и будет стоять с российскими оккупантами "на одном поле боя".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у США есть доказательства того, что КНДР поставляют оружие для ПВК "Вагнера".

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