Братья по терроризму. В КНДР заявили о желании быть на одном поле боя с Россией

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство .

По словам Ким Йо Чжон, США и Запад якобы не имеют права помогать Украине, поскольку таким образом "разрушают мир во всем мире, а также региональную стабильность".

"Какими бы злобными ни были империалистические союзники, они никогда не смогут сломить героический дух российской армии и народа с его высоким патриотизмом, упрямством и сильным духом", - заявила Ким Йо Чжон.

В то же время она добавила, что ее страна спонсор-терроризма будет вечным союзником для России и будет стоять с российскими оккупантами "на одном поле боя".