Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру

Брати колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді, отримали підозру у причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби СБУ та ДБР .

"Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років", - зазначають в СБУ.

Як пояснюють у відомстві, мова йде про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

Кошти направлялись на війну РФ проти України

"За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії росії проти України", - зауважують у ДБР.

Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники.

За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам.

У такий спосіб учасники "схеми" ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію.

Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

Ініційована Службою безпеки судово-економічна експертиза підтвердила факти нанесення державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

Оголошення підозри та ймовірні терміни

Так, Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів - ред.).

Дії їхніх спільників - директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за частиною 2 статі 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення - ред.).

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн - для директора, та 6 млн грн - для головного бухгалтера.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

"Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук", - зауважили в ДБР.