Братья экснардепов-предателей Медведчука и Козака получили подозрение
Подозреваемые в госизмене братья бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене, получили подозрение в причастности к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбы СБУ и ДБР.
"Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов", - отмечают в СБУ.
Как поясняют в ведомстве, речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов.
Средства направлялись на войну РФ против Украины
"По данным следствия, эти средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в ДБР.
Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы.
По их указанию топменеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам.
Таким образом, участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию.
Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию.
Инициированная Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоение этих денег в пользу фигурантов.
Объявление подозрения и вероятные сроки
Так, Сергей Медведчук и Богдан Козак заочно уведомлены о подозрении за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей - ред.).
Действия их сообщников - директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог - ред.).
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн - для директора, и 6 млн грн - для главного бухгалтера.
Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.
"Братьям Медведчука и Казака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск", - отметили в ДБР.
Что известно о Медведчуке и Казаке
Медведчук - это кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.
До начала полномасштабной войны РФ против Украины ему объявили о подозрении в госизмене. До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, после чего скрылся. Однако позже СБУ задержала его, а в сентябре 2022 года экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.
Жена Медведчука Оксана Марченко также сбежала в Россию. Она фигурирует в нескольких громких делах, в том числе ее подозревают в финансировании российских силовиков, на фоне чего СБУ объявила Марченко в розыск.
Тарас Козак - соратник Медведчука, которого также подозревают в государственной измене. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул Украину и в настоящее время его местонахождение остается неизвестным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.