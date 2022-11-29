Братчук: у Чорному морі до 12 російських кораблів, серед них - ракетоносій
У Чорному морі фіксують до 12 російських військових кораблів і катерів, у тому числі один ракетоносій із 8 ракетами "Калібр" на борту.
Про це 29 листопада пише РБК-Україна з посиланням на ранкове повідомлення спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"У Чорному морі продовжує знаходитися угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації - 12 кораблів. Серед них - 1 ракетоносій, це 8 "Калібрів". А також 3 великі десантні кораблі", - сказав чиновник.
Також Братчук звернув увагу на високу ймовірність чергових ракетних атак російських окупантів і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Не ігноруйте повітряну тривогу. І пам'ятайте - це все російський відчай. Їх поразка неминуча", - наголошує спікер ОВА.
У самій Одесі та області ніч пройшла без обстрілів, додав він.
Нагадаємо, раніше начальник прес-центру Сил оборони Півдня України повідомила, що РФ готується до нової ракетної атаки, тому вивела в Чорне море ракетоносій.
Перед цим про підготовку Росією нових ракетних ударів попереджав і президент Володимир Зеленський, закликавши українців бути обережними.
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