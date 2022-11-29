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Братчук: в Черном море до 12 российских кораблей, среди них - ракетоноситель

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Вторник 29 ноября 2022 08:11
Братчук: в Черном море до 12 российских кораблей, среди них - ракетоноситель Фото: российский ракетный крейсер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море фиксируют до 12 российских военных кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр" на борту.

Об этом 29 ноября пишет РБК-Украина со ссылкой на утреннее сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота Российской Федерации - 12 кораблей. Среди них - 1 ракетоноситель, это 8 "Калибров". А также 3 больших десантных корабля", - сказал чиновник.

Также Братчук обратил внимание на высокую вероятность очередных ракетных атак российских оккупантов, и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. И помните - это все российское отчаяние. Их поражение неизбежно", - подчеркивает спикер ОВА.

В самой Одессе и области ночь прошла без обстрелов, добавил он.

Напомним, ранее начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины сообщила, что РФ готовится к новой ракетной атаке, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель.

Перед этим о подготовке Россией новых ракетных ударов предупреждал и президент Владимир Зеленский, призвав украинцев соблюдать осторожность.

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