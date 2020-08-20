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Брата манчестерского террориста приговорили к пожизненному

Манчестер, Четверг 20 августа 2020 17:23
Брата манчестерского террориста приговорили к пожизненному
Фото: теракт в Манчестере (rexfeatures.com)
Автор: РБК-Украина

Хашим Абеди проведет в тюрьме минимум 55 лет

В Великобритании приговорили к пожизненному заключению брата террориста, который устроил теракт в Манчестере в 2017 году. Он проведет в тюрьме минимум 55 лет.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что Хашим Абеди, брат террориста Салмана Абеди, признан виновным в 22 пунктах обвинения и приговорен к пожизненному заключению. Как заявил судья, минимальный срок, который он должен отбыть, составляет 55 лет. Соответственно, он может и не выйти из тюрьмы.

Суд пришел к выводу, что он помогал брату с поисками компонентов бомбы. Хашим Абеди родился и вырос в Манчестере, но за месяц до теракта уехал в Ливию. Там его арестовали через несколько часов после нападения, а в Британию экстрадировали прошлым летом.

Судья объявил, что мотивом теракта было продвижение идеологии исламизма, а подсудимый несет одинаковую ответственность с нападавшим Салманом Абеди.

Напомним, теракт в Манчестере произошел 22 мая 2017 года на концерте американской певицы Арианы Гранде; в результате взрыва погибли 23 человека и более сотни пострадали.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Террорист-смертник Салман Абеди привел в действие взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

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