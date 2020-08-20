Брата манчестерського терориста засудили до довічного

Фото: теракт у Манчестері (rexfeatures.com)

Хашим Абеді проведе у в'язниці мінімум 55 років

У Великобританії засудили до довічного терміну брата терориста, який влаштував теракт в Манчестері в 2017 році. Він проведе у в'язниці мінімум 55 років.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що Хашим Абеді, брат терориста Салмана Абеді, визнаний винним у 22 пунктах звинувачення і засуджений до довічного ув'язнення. Як заявив суддя, мінімальний термін, який він має відбути, становить 55 років. Відповідно, він може і не вийти з в'язниці.

Суд прийшов до висновку, що він допомагав братові з пошуками компонентів бомби. Хашим Абеді народився і виріс в Манчестері, але за місяць до теракту поїхав до Лівії. Там його заарештували через кілька годин після нападу, а до Британії екстрадували минулого літа.

Суддя оголосив, що мотивом теракту було просування ідеології ісламізму, а підсудний несе однакову відповідальність з нападником Салманом Абеді.

Нагадаємо, теракт в Манчестері відбувся 22 травня 2017 року на концерті американської співачки Аріана Гранде; в результаті вибуху загинули 23 людини і понад сотню постраждали.

Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава". Терорист-смертник Салман Абеді привів у дію вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами.