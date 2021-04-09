Брата главы ОАСК Вовка отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения брату главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрию Зонтову . Он был взят под стражу с правом внесения залога.

Зонтова отправили под стражу сроком на 60 дней до 4 июня. При этом он может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 35 млн 185 тысяч гривен.

"Применить к подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4 июня 2021 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 15 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - заявили в ВАКС.