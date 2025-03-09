Брат віце-президента США воював за Україну, - Le Figaro

Як пише видання, Найт Венс 4 роки служив у морській піхоті США, після чого жив у Техасі і працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти і "бачив, як пишеться історія".

Там він знайомиться з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав Збройних сил України. І за підсумком, Венс погодився, вирушивши вже в червні на Донбас.

Фото: Нейт Венс (lefigaro.fr)

"Він був старший за нас. Ми пішли в тир, він узяв автомат Калашникова, без прицілу, поставив за 800 м від мішені. З нього всі сміялися. Коли 5 разів поспіль він влучив у ціль, сміятися перестали", - згадує Дмитро, його побратим.

Відомо, що Нейт Венс воював у складі роти "Гонор".

"Він чудовий боєць із холоднокровним характером. 15 разів ми мали б загинути - 15 разів нам пощастило вижити", - розповів Сергій Філімонов, командир батальйону "Вовки да Вінчі".

Як пише Le Figaro, брат віце-президента США брав участь у найважчих боях російсько-української війни. Серед таких, битва за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

У січні 2025 року боєць звільнився зі служби, проте хоче продовжувати допомагати Україні й надалі. За його словами, Джей Ді Венс ніколи не намагався дізнатися про його історію на передовій і розчарований його ставленням до цієї війни.

Також видання пише, що коли Нейт Венс почув, як його брат словесно "нападає" на президента України Володимира Зеленського в Білому домі, то Нейт розлютився і був розчарований.



"Ді Венс - хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він має подобатися електорату, і це частина політичної гри. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недоброчесністю. Те, що ми родичі - не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш убивству моїх товаришів", - сказав він.