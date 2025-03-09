Брат вице-президента США воевал за Украину, - Le Figaro

Как пишет издание, Найт Вэнс 4 года служил в морской пехоте США, после чего жил в Техасе и работал в нефтяной компании. В марте 2022 года он поехал во Львов, поскольку хотел помочь и "видел, как пишется история".

Там он знакомится с британским волонтером, который искал желающих присоединится в ряды Вооруженных сил Украины. И по итогу, Вэнс согласился, отправившись уже в июне на Донбасс.

Фото: Нейт Вэнс (lefigaro.fr)

"Он был старше нас. Мы пошли в тир, он взял автомат Калашникова, без прицела, поставил в 800 м от мишени. С него все смеялись. Когда 5 раз подряд он попал в цель, смеяться перестали", - вспоминает Дмитрий, его побратим.

Известно, что Нейт Вэнс воевал в в составе роты "Гонор".

"Он замечательный боец с хладнокровным характером. 15 раз мы должны были бы погибнуть - 15 раз нам повезло выжить", - рассказал Сергей Филимонов, командир батальона "Волки да Винчи".

Как пишет Le Figaro, брат вице-президента США принимал участие в самых тяжелых сражениях российско-украинской войны. Среди таких, битва за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

В январе 2025 года боец уволился со службы, однако хочет продолжать помогать Украине и в дальнейшем. По его словам, Джей Ди Вэнс никогда не пытался узнать о его истории на передовой и разочарован его отношением к этой войне.

Также издание пишет, что когда Нейт Вэнс услышал, как его брат словесно "нападает" на президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, то Нейт пришел в ярость и был разочарован.



"Ди Вэнс - хороший человек, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату, и это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским было засадой с абсолютной недобропорядочностью. То, что мы родственники - не значит, что я смирюсь с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей", - сказал он.