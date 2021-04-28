Надо брать пример с Китая: Третьякова о том, как бороться с бедностью в Украине

Опыт Китая был бы полезен Украине в вопросах преодоления бедности, с которой эта страна боролась около 30 лет. В частности, это касается подхода по введению высокого необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"У них (в Китае - ред.) даже было ограничение рождаемости детей именно из-за того, что не могли справиться с обеспечением людей выше уровня бедности. Но один из ключевых шагов, который позволил ускорить преодоление бедности, - введение необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства на уровне 600 долларов, когда у них была средняя зарплата 350 долларов", - сказала она.

Нардеп отметила, что в Украине сейчас государство держит 40% домохозяйств на "игле коммунальных субсидий", вместо того, чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения.

"Таким образом Китай простимулировал кормильца семьи зарабатывать больше. И не прятать в тень свои доходы, поскольку ему возвращают налоги на себестоимость содержания членов домохозяйств", - отметила она.