Треба брати приклад з Китаю: Третьякова про те, як боротися з бідністю в Україні

Досвід Китаю був би корисним Україні у питаннях подолання бідності, з якою ця країна боролася близько 30 років. Зокрема, це стосується підходу щодо запровадження високого неоподаткованого мінімуму на кожного члена домогосподарства.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

"У них (у Китаї, - ред.) навіть було обмеження народжуваності дітей саме через те, що не могли впоратися із забезпеченням людей вище рівня бідності. Але один з ключових кроків, який дозволив прискорити подолання бідності, - впровадження неоподаткованого мінімуму на кожного члена домогосподарства на рівні 600 доларів, коли у них була середня зарплата 350 доларів", - сказала вона.

Нардеп відзначила, що в Україні зараз держава тримає 40% домогосподарств на "голці комунальних субсидій", замість того, щоб повернути переплачений ПДФО на собівартість утримання кожного члена домогосподарства, не забираючи цей податок через чиновницьку систему та управління соціального захисту населення.

"Таким чином Китай простимулював годувальника родини заробляти більше. І не ховати у "тінь" свої статки, оскільки йому повертають податки на собівартість утримання членів домогосподарств", - відзначила вона.