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Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым

Автор: Сергей Пышкин

Тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Андрея Павлова нашли в собственной квартире. Правоохранители работают на месте событий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской".

Мертвого Андрея Юрьевича около 16:30 нашел его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Павлова видели живым.

Правоохранители сейчас находятся на месте событий. Подробности неизвестны.

Фото: брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым (https://t.me/taimurzin_oleksii)

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме.

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Кривой Рог