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Брата загиблого мера Кривого Рогу знайдено мертвим

Автор: Сергій Пишкін

Тіло рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Андрія Павлова знайшли в власній квартирі. Правоохоронці працюють на місці подій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Первый городской".

Мертвого Андрія Юрійовича близько о 16:30 знайшов його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці Павлова бачили живим.

Правоохоронці наразі перебувають на місці подій. Подробиці невідомі.

Фото: брата загиблого мера Кривого Рогу знайдено мертвим (https://t.me/taimurzin_oleksii)

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку.

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Кривий Ріг