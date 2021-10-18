Тіло рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Андрія Павлова знайшли в власній квартирі. Правоохоронці працюють на місці подій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Первый городской".
Мертвого Андрія Юрійовича близько о 16:30 знайшов його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці Павлова бачили живим.
Правоохоронці наразі перебувають на місці подій. Подробиці невідомі.
Фото: брата загиблого мера Кривого Рогу знайдено мертвим (https://t.me/taimurzin_oleksii)
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку.