Брат Медведчука проиграл округ в Луганской области

Брат Виктора Медведчука Сергей на парламентских выборах проиграл на округе №105 в Луганской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По информации ЦИК, после подсчета 100% голосов Медведчук, который баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За життя", получил 31,70% голосов, а победила кандидат от партии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб - 39,58%.

Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края. Является гражданином Украины. Занимает пост президента ООО "Керамбуд", является членом политической партии "Оппозиционная платформа - За житття". На данный момент проживает в Киеве.

Отметим, что Виктор Медведчук проходит в Верховную раду по списку партии "Оппозиционная платформа - За життя". Он находится в списке под третьим номером. Всего от партии в Раде будет 38 народных депутатов.

Как сообщало РБК-Украина, уже определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа".