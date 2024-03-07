Брали участь у "м'ясних" штурмах Бахмута: бойовиків засудили до 15 років в'язниці

Бойовиків було взято у полон під час боїв під Бахмутом у липні й грудні 2023 року.

Засуджені є мешканцями тимчасово окупованої частини Луганської області, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступили до російського війська. Одного з них зарахували до складу "Шторму", який був сформований для "м'ясних" атак в районі селища Курдюмівка.

Інші четверо бойовиків були "мобілізовані" до 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

"На посадах стрільців та радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району. Також зловмисники будували фортифікаційні споруди та чергували на російських блокпостах у тимчасово окупованих районах області", - пише пресслужба.

Також один із бойовиків у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання "ЛНР" та обстрілював сили АТО під Дебальцевим.

Суд визнав їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: