Брали с пациентов "взносы" за операции: в Запорожье разоблачили группу медиков

За оказание медицинских услуг, которые подпадают под безвозмездную помощь, чиновники запорожской больницы брали с пациентов до полмиллиона гривен. Для передачи взяток организаторы схемы привлекли посредника. Взятки оформляли якобы добровольными "взносами" на развитие больницы.

"Размер взятки зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали посредника, а также одного из организаторов незаконной схемы. СБУ возбудила уголовное дело по факту взяточничества и готовит фигурантам дела подозрения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: следственные действия в больнице Запорожья (ssu.gov.ua)