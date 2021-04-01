UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Брали с пациентов "взносы" за операции: в Запорожье разоблачили группу медиков

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи заподозрили во взяточничестве. Медики, по версии следствия, вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

За оказание медицинских услуг, которые подпадают под безвозмездную помощь, чиновники запорожской больницы брали с пациентов до полмиллиона гривен. Для передачи взяток организаторы схемы привлекли посредника. Взятки оформляли якобы добровольными "взносами" на развитие больницы.

"Размер взятки зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали посредника, а также одного из организаторов незаконной схемы. СБУ возбудила уголовное дело по факту взяточничества и готовит фигурантам дела подозрения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: следственные действия в больнице Запорожья (ssu.gov.ua)

Напомним, в январе в Житомирской области задержали чиновника ОГА за вымогательство "отката" от руководства местной COVID-больницу за выделение субвенции.

А в Киевской области правоохранители задержали на крупной взятке главного налогового инспектора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныЗапорожьевзяткабольницамедики
Читайте также
Прокурор и сотрудник СБУ требовали 100 тысяч долларов за закрытие производства, дело передали в суд
В Запорожье заминировали горсовет. Требуют поддержать петицию о запрете "Партии Шария" и ОПЗЖ
Прогноз погоды