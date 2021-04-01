Брали з пацієнтів "внески" за операції: у Запоріжжі викрили групу медиків

За надання медичних послуг, які підпадають під безоплатну допомогу, посадовці запорізької лікарні брали з пацієнтів до півмільйона гривень. Для передачі хабарів організатори схеми залучили посередника. Хабарі оформляли нібито добровільними "внесками" на розвиток лікарні.

"Розмір хабарів залежав від "пакету послуг", у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали посередника, а також одного з організаторів незаконної схеми. СБУ порушила кримінальну справу за фактом хабарництва та готує фігурантам справи підозри. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: слідчі дії у лікарні Запоріжжя (ssu.gov.ua)