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Брали з пацієнтів "внески" за операції: у Запоріжжі викрили групу медиків

Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі медиків міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги запідозрили у хабарництві. Медики, за версією слідства, вимагали хабарі за проведення нейрохірургічних операцій інвалідам першої та другої груп.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За надання медичних послуг, які підпадають під безоплатну допомогу, посадовці запорізької лікарні брали з пацієнтів до півмільйона гривень. Для передачі хабарів організатори схеми залучили посередника. Хабарі оформляли нібито добровільними "внесками" на розвиток лікарні.

"Розмір хабарів залежав від "пакету послуг", у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали посередника, а також одного з організаторів незаконної схеми. СБУ порушила кримінальну справу за фактом хабарництва та готує фігурантам справи підозри. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: слідчі дії у лікарні Запоріжжя (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у січні в Житомирської області затримали посадовця ОДА за вимагання "відкату" від керівництва місцевої COVID-лікарні за виділення субвенції.

А в Київській області правоохоронці затримали на великому хабарі головного податкового інспектора.

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Новини України Служба безпеки УкраїниЗапоріжжявзяткабольницамедики
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