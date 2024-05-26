Бракує стажу? Українцям нагадали, як купити роки для пенсії

"На сайті Пенсійного фонду є простий інструмент, який дозволяє це зробити всього за кілька кроків", - кажуть спеціалісти.

Так, для того, щоб купити стаж, не потрібно йти до Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн. Причому періодичність та суми внесків людина визначає сама.

Докупити стаж можуть як застраховані, так і не застраховані люди віком від 16 років, які:

працевлаштовані за кордоном, але ті, хто хоче отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, котрим не вистачає стажу для отримання пенсії;

ті, хто має низький рівень доходу, але хоче збільшити розмір пенсії у майбутньому;

Вносити внески можна як за себе, так і за іншу людину, яка не повинна бути пенсіонером.

Як перевірити, що гроші не пішли "в нікуди"

З березня 2023 року українці можуть "купити" страховий стаж собі чи іншим без зайвого клопоту. Для цього достатньо лише укласти договір із Пенсійним фондом.

Як уточнювали фахівці, фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн. Докладніше про всі нюанси купівлі стажу - читайте у матеріалі.