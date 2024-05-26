Не хватает стажа? Украинцам напомнили, как купить года для пенсии

"На сайте Пенсионного фонда есть простой инструмент, который позволяет это сделать всего в нескольких шагах", - говорят специалисты.

Так, для того, чтобы купить стаж, не нужно идти в Пенсионный фонд.Это можно сделать онлайн. Причем, периодичность и суммы взносов человек определяет сам.

Докупить стаж могут как застрахованные, так и не застрахованные люди старше 16 лет, которые:

трудоустроенные за границей, но желающие получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

те, у кого низкий уровень дохода, но хочет увеличить размер пенсии в будущем;

Вносить взносы можно как за себя, так и другого человека, который не должен быть пенсионером.

Как проверить, что деньги не ушли "в никуда"

С марта 2023 года украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим без лишних хлопот. Для этого достаточно лишь заключить договор с Пенсионным фондом.

Как уточняли специалисты, фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн. Подробнее о всех нюансах покупки стажа - читайте в материале.