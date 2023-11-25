В ПФУ пояснили, як купити стаж та перевірити, що грощі не пішли "на вітер"

З березня 2023 року українці можуть "купити" страховий стаж собі або іншим без зайвих клопотів. Для цього достатнього лише укласти договір з Пенсійним фондом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд оnline .

"Періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей", - розповіли спеціалісти.

Як це працює?

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн.



Як дізнатись, що внески зараховані та стаж "куплено"

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Повідомлення про сплату надійде на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески.

Пенсії в Україні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень. При цьому, станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічується 10,54 млн пенсіонерів. Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7220 гривень. Водночас понад 10 тисяч гривень отримували 1 128 011 українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 539 968 осіб).