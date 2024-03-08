UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бракує місць? У Ростові переобладнали пологовий будинок під військовий шпиталь

Фото: У Ростові переобладнали пологовий будинок під військовий шпиталь (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

У Ростові-на-Дону пологовий будинок переобладнали під військовий шпиталь. Породіллю відправляють у сусідні міста, акушерам пропонують доглядати поранених вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіазону.

Наприкінці лютого пацієнток пологового будинку розподілили по інших лікарнях. Тоді ж у будівлю у військовій формі й оглядали її.

Одна із співробітниць розповіла, що це сталося на її зміну. Особи у військовій формі шукали місце для розміщення шпиталю. За словами завідувачки, вони шукали корпус для військового шпиталю. Запитували, скільки в пологовому будинку обладнання, моніторів.

"Це було в мою зміну. Я пішла до пологової зали за дитиною, і побачила людей у формі. Потім вони спустилися до нас на другий поверх, і я запитала, хто це. Колеги відповіли, що це вояки. Нам сказали, що буде тут військовий шпиталь", - розповіла одна з акушерок.

За словами персоналу, якийсь час у пологовому будинку одночасно з жіночою консультацією працював військовий госпіталь. Відправлена до Новочеркаська породілля повідомила журналістам, що вранці 23 лютого, коли в неї почалися сутички, її "виставили на вулицю".

Акушерки сказали, що персонал пологового будинку запропонували залишитися в госпіталі та доглядати поранених бійців. Для цього потрібно пройти тримісячний курс перепідготовки та "трохи попрацювати у зоні спецоперації".

У МОЗ регіону кажуть, що роботу пологового відділення призупинено і відновиться в новій будівлі.

"Надання медичної допомоги буде відновлено в новій будівлі, введеній в експлуатацію після реконструкції. Вагітним та породіллям надається вся необхідна медична допомога в інших профільних лікувальних закладах міста відповідно до розпорядження МОЗ Ростовської області", - стверджують чиновники.

Раніше ми писали, що росіяни на окупованій частині Запорізької області обладнали госпіталь у приміщенні школи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростов-на-ДонуВійна в Україні