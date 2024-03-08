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Не хватает мест? В Ростове переоборудовали роддом под военный госпиталь

Фото: В Ростове переоборудовали роддом под военный госпиталь (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Ростове-на-Дону роддом переоборудовали под военный госпиталь. Рожениц отправляют в соседние города, акушерам предлагают ухаживать за ранеными вояками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиазону.

В конце февраля пациенток роддома распределили по другим больницам. Тогда же в здание в военной форме и осматривали его.

Одна из сотрудниц рассказала, что это произошло в ее смену. Личности в военной форме искали место для размещения госпиталя. По словам заведующей, они искали корпус для военного госпиталя. Спрашивали, сколько в роддоме оборудования, мониторов.

"Это было в мою смену. Я пошла в родзал за ребенком, и увидела людей в форме. Потом они спустились к нам на второй этаж, и я спросила, кто это. Коллеги ответили, что это вояки. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь", - рассказала одна из акушерок.

По словам персонала, некоторое время в роддоме одновременно с женской консультацией работал военный госпиталь. Отправленная в Новочеркасск роженица сообщила журналистам, что утром 23 февраля, когда у нее начались схватки, ее "выставили на улицу".

Акушерки сказали, что персоналу роддома предложили остаться в госпитале и ухаживать за ранеными бойцами. Для этого нужно пройти трехмесячный курс переподготовки и "немного поработать в зоне спецоперации".

В Минздраве региона говорят, что работа родильного отделения приостановлена и возобновится в новом здании.

"Оказание медицинской помощи будет возобновлено в новом здании, введеном в эксплуатацию после реконструкции. Беременным и роженицам оказывается вся необходимая медицинская помощь в других профильных лечебных учреждениях города в соответствии с распоряжением Минздрава Ростовской области", - утверждают чиновники.

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