В окупованій Запорізькій області сталася перестрілка між кадирівцями і дагестанцями, - ЦНС

В тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області відбувся конфлікт між підрозділами російської армії. Перестрілку влаштували кадирівці та дагестанці.

За інформацією від підпілля, 12 серпня до селища Михайлівка, Василівського району, прибули російські пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця з-поміж кадирівців в розбудову окупованих територій.

Ввечері того дня в районі Центрального парку Михайлівки відбулася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу РОВ. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря зі стрілецької автоматичної зброї.

В ході сутички одному з окупантів нанесли чисельні колото-різані ушкодження, несумісні з життям.

"Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в ході бою успіх мали дагестанці.

"З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених - понад 40. Командира кадирівського підрозділу (ймовірно у званні полковника), у якості покарання, відправлено на передові позиції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше кадирівці влаштували перестрілку в окупованому Урзуфі під Маріуполем, в результаті чого загинули мирні мешканці.

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