Браку газу не буде, але є загрози для великих міст: що очікувати від опалювального сезону
Новий опалювальний сезон буде мати свої виклики та загрози. Однак Україна його пройде, забезпечуючи себе газом власного видобутку.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися".
Зазначається, що до 1 листопада треба накопичити 13,2 млрд кубометрів газу. Разом із цим, у "Нафтогазі" запевняють, що зважаючи на темпи видобутку, які зросли на 7%, це можливо.
Як сказав в коментарі РБК-Україна директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, він не бачить загроз, які могли б вказати на ймовірність браку газу.
"Його достатньо. Навіть з урахуванням можливого зростання споживання нових газотурбінних і газокомпресорних установок для генерації електроенергії", - заявив співрозмовник.
Однак новий опалювальний сезон все одно буде мати свої загрози. Рябцев зазначив, що вони стосуються великих міст та багатоповерхових будинків.
Він пояснив, що у більшості таких будинків на вхід подається тільки холодна вода та електрична енергія. За відсутності світла понад 4 годин, насоси компресорних станцій водоканалів не можуть виконувати свою роботу.
"Вода не подається на верхні поверхи. І ризик пов'язаний не стільки з подачею води - це можна вирішити, зробивши запаси - скільки з каналізаційними мережами", - додав Рябцев.
Нагадаємо, що пільгову ціну для населення та виробників тепла уряд продовжив до наступної весни. Тим часом "Нафтогаз" продовжує готуватись до холодного періоду, щоб забезпечити населення необхідними ресурсами.
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