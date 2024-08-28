Браку газу не буде, але є загрози для великих міст: що очікувати від опалювального сезону

Новий опалювальний сезон буде мати свої виклики та загрози. Однак Україна його пройде, забезпечуючи себе газом власного видобутку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися ".

Зазначається, що до 1 листопада треба накопичити 13,2 млрд кубометрів газу. Разом із цим, у "Нафтогазі" запевняють, що зважаючи на темпи видобутку, які зросли на 7%, це можливо.

Як сказав в коментарі РБК-Україна директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, він не бачить загроз, які могли б вказати на ймовірність браку газу.

"Його достатньо. Навіть з урахуванням можливого зростання споживання нових газотурбінних і газокомпресорних установок для генерації електроенергії", - заявив співрозмовник.

Однак новий опалювальний сезон все одно буде мати свої загрози. Рябцев зазначив, що вони стосуються великих міст та багатоповерхових будинків.

Він пояснив, що у більшості таких будинків на вхід подається тільки холодна вода та електрична енергія. За відсутності світла понад 4 годин, насоси компресорних станцій водоканалів не можуть виконувати свою роботу.

"Вода не подається на верхні поверхи. І ризик пов'язаний не стільки з подачею води - це можна вирішити, зробивши запаси - скільки з каналізаційними мережами", - додав Рябцев.