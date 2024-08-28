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Браку газу не буде, але є загрози для великих міст: що очікувати від опалювального сезону

Середа 28 серпня 2024 10:05
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Браку газу не буде, але є загрози для великих міст: що очікувати від опалювального сезону Фото: обігрівач (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська, Данило Крамаренко
Експерт: Геннадій Рябцев

Новий опалювальний сезон буде мати свої виклики та загрози. Однак Україна його пройде, забезпечуючи себе газом власного видобутку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися".

Зазначається, що до 1 листопада треба накопичити 13,2 млрд кубометрів газу. Разом із цим, у "Нафтогазі" запевняють, що зважаючи на темпи видобутку, які зросли на 7%, це можливо.

Як сказав в коментарі РБК-Україна директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, він не бачить загроз, які могли б вказати на ймовірність браку газу.

"Його достатньо. Навіть з урахуванням можливого зростання споживання нових газотурбінних і газокомпресорних установок для генерації електроенергії", - заявив співрозмовник.

Однак новий опалювальний сезон все одно буде мати свої загрози. Рябцев зазначив, що вони стосуються великих міст та багатоповерхових будинків.

Він пояснив, що у більшості таких будинків на вхід подається тільки холодна вода та електрична енергія. За відсутності світла понад 4 годин, насоси компресорних станцій водоканалів не можуть виконувати свою роботу.

"Вода не подається на верхні поверхи. І ризик пов'язаний не стільки з подачею води - це можна вирішити, зробивши запаси - скільки з каналізаційними мережами", - додав Рябцев.

Нагадаємо, що пільгову ціну для населення та виробників тепла уряд продовжив до наступної весни. Тим часом "Нафтогаз" продовжує готуватись до холодного періоду, щоб забезпечити населення необхідними ресурсами.

Раніше ми повідомляли, що ДТЕК інвестував близько 2 млрд гривень для подолання наслідків, які спричинили російські обстріли, до приходу зими.

Нещодавно глава Міненерго Герман Галущенко розповів, наскільки зараз Україна готова до зимового періоду.

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Опалювальный сезон
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