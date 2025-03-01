Браковані медалі: призери Олімпіади-2024 вимагають заміни нагород

Перші скарги на нагороди з'явились ще під час Олімпіади. Особливо турбувала якість бронзових медалей.

Зокрема фото пошкодженої "бронзи" в соцмережах публікували американський скейтбордист Найджа Х'юстон, британська стрибунка у воду Ясмін Гарпер, французькі плавці Клеман Секкі і Йоанн Ндойє-Бруар та інші. З українців на низьку якість бронзової нагороди жалілася Ольга Харлан. Спортсмени зазначали, що з медалей сходить верхній шар покриття, вони тьмяніють, тощо.

Тоді ж речник Ігор-2024 оголосив, що спортсменам з ушкодженими нагородами виготовлять нові, які матимуть вигляд "ідентичний з оригіналом". У підсумку за півроку після завершення Олімпіади до Французького монетного двору надійшло вже понад 220 запитів на заміну. Це чотири відсотки від загальної кількості вручених нагород.

Бронзова медаль Парижа-2024 через півроку після вручення (фото: Іnstagram французького пловця Клемана Секкі)

Медалі Олімпіади-2024: що відомо

Нагороди Олімпійських ігор у Парижі були розроблені французьким ювелірним будинком Шоме із додаванням заліза, взятого з Ейфелевої вежі під час її реконструкції у 20-му столітті.

Золоті олімпійські медалі коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько 900 доларів. Зокрема, медалі містять шість грамів золота, ціна якого під час Ігор злетіла до рекордних рівнів.

Українські атлети на Олімпіаді-2024 здобули 12 нагород: три золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.