Бракованные медали: призеры Олимпиады-2024 требуют замены наград

Первые жалобы на награды появились еще во время Олимпиады. Особенно беспокоило качество бронзовых медалей.

В частности фото поврежденной "бронзы" в соцсетях публиковали американский скейтбордист Найджа Хьюстон, британская прыгунья в воду Ясмин Харпер, французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар и другие. Из украинцев на низкое качество бронзовой награды жаловалась Ольга Харлан. Спортсмены отмечали, что с медалей сходит верхний слой покрытия, они тускнеют и тому подобное.

Тогда же представитель Игр-2024 объявил, что спортсменам с поврежденными наградами изготовят новые, которые будут иметь вид "идентичный с оригиналом". В итоге за полгода после завершения Олимпиады во Французский монетный двор поступило уже более 220 запросов на замену. Это четыре процента от общего количества врученных наград.

Бронзовая медаль Парижа-2024 через полгода после вручения (фото: Іnstagram французского пловца Клемана Секки)

Медали Олимпиады-2024: что известно

Награды Олимпийских игр в Париже были разработаны французским ювелирным домом Шоме с добавлением железа, взятого с Эйфелевой башни во время ее реконструкции в 20-м веке.

Золотые олимпийские медали стоят как никогда дорого: рыночная стоимость сырья, из которого они изготовлены, составляет около 900 долларов. В частности, медали содержат шесть граммов золота, цена которого во время Игр взлетела до рекордных уровней.

Украинские атлеты на Олимпиаде-2024 получили 12 наград: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.