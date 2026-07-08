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Брак ракет до Patriot змусив українську ППО перейти на ручний режим, - експерт

16:11 08.07.2026 Ср
2 хв
Експерт пояснив, чому балістика іноді долітає ще до сирени
aimg Сергій Козачук
Фото: брак ракет до Patriot змінив режим роботи української ППО (Getty Images)

Через дефіцит ракет до зенітних комплексів Patriot українські військові змушені змінювати тактику відбиття повітряних атак. Системи ППО перевели з автоматичного на ручний режим роботи.

Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Перехід ППО на ручний режим

За словами експерта, головною причиною зниження ефективності відбиття атак є гостра нестача ракет до комплексів Patriot. Це підтверджують як попередні обстріли, так і заяви офіційних осіб.

Через дефіцит боєприпасів Повітряні сили відмовилися від звичного алгоритму перехоплення цілей.

"Наші військові змушені були перейти з автоматичної роботи, коли ці системи автоматично виявляють і дві ракети запускають, перейшли в ручний режим по одній ракеті", - зазначив Ступак.

Тепер оператору зенітного комплексу залишається на власний розсуд визначати, які цілі атакувати та в якому порядку. Військові змушені оцінювати вартість повітряних об'єктів, щоб не витрачати дефіцитні та дорогі ракети на дешеві російські дрони, а збивати виключно коштовні та небезпечні цілі.

Чому балістика долітає до тривоги

Експерт також пояснив, чому іноді прильоти балістичних ракет стаються ще до того, як вмикається сирена повітряної тривоги. Через специфіку балістичної траєкторії та швидкість польоту радіолокаційні системи не завжди можуть вчасно зафіксувати загрозу.

Іноді в системі виникають прогалини, оскільки жодне ППО не здатне гарантувати стовідсоткову безпеку. На тлі нестачі ракет-перехоплювачів ця проблема стає ще більш критичною.

Знищення літаків РФ та атаки по Україні

Нагадаємо, українські військові регулярно завдають суттєвих втрат російській авіації. Раніше на східному напрямку ЗСУ вже знищували російський винищувач Су-35, який є однією з найдорожчих та найсучасніших повітряних цілей ворога. Такі успіхи дозволяють суттєво знизити інтенсивність використання керованих авіабомб проти українських позицій та прифронтових міст.

Водночас Росія не припиняє завдавати масованих ударів по території України, комбінуючи різні типи озброєння. Зокрема, під час нещодавнього нічного нападу ворог застосував протирадіолокаційні та балістичні ракети, а також понад півтори сотні безпілотників.

Проте, як стало відомо, тоді ППО не змогла знищити жодної балістичної ракети під час атаки, хоча запущені ворогом ракети типу Х-31П все одно не досягли своїх цілей.

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