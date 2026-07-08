Брак ракет до Patriot змусив українську ППО перейти на ручний режим, - експерт

Перехід ППО на ручний режим

За словами експерта, головною причиною зниження ефективності відбиття атак є гостра нестача ракет до комплексів Patriot. Це підтверджують як попередні обстріли, так і заяви офіційних осіб.

Через дефіцит боєприпасів Повітряні сили відмовилися від звичного алгоритму перехоплення цілей.

"Наші військові змушені були перейти з автоматичної роботи, коли ці системи автоматично виявляють і дві ракети запускають, перейшли в ручний режим по одній ракеті", - зазначив Ступак.

Тепер оператору зенітного комплексу залишається на власний розсуд визначати, які цілі атакувати та в якому порядку. Військові змушені оцінювати вартість повітряних об'єктів, щоб не витрачати дефіцитні та дорогі ракети на дешеві російські дрони, а збивати виключно коштовні та небезпечні цілі.

Чому балістика долітає до тривоги

Експерт також пояснив, чому іноді прильоти балістичних ракет стаються ще до того, як вмикається сирена повітряної тривоги. Через специфіку балістичної траєкторії та швидкість польоту радіолокаційні системи не завжди можуть вчасно зафіксувати загрозу.

Іноді в системі виникають прогалини, оскільки жодне ППО не здатне гарантувати стовідсоткову безпеку. На тлі нестачі ракет-перехоплювачів ця проблема стає ще більш критичною.