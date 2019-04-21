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В БПП уверены, что досрочных выборов в Раду не будет

Новости » Политика    21.04.2019 - 16:37
В БПП уверены, что досрочных выборов в Раду не будет
Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)

По словам Герасимова, конституционных причин для досрочных парламентских выборов в настоящее время нет

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Артур Герасимов уверен, что выборы народных депутатов будут очередными - осенью 2019 года, а не досрочными после президентских выборов 2019. Об этом Герасимов заявил в пресс-центре штаба кандидата в президента Петра Порошенко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что слухе о досрочных выборах в Раду действительно есть. По его словам, эти "слухи идут с разных сторон".

"Но хотел бы подчеркнуть, что в демократической стране состоятся очередные выборы Верховной рады Украины осенью 2019 года", - заявил он.

Также Герасимов отметил, что конституционных причин для досрочных парламентских выборов в настоящее время нет.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не видит оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента после президентских выборов 2019.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

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