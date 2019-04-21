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В БПП впевнені, що дострокових виборів в Раду не буде

Новини » Політика    21.04.2019 - 16:37
В БПП впевнені, що дострокових виборів в Раду не буде
Фото: Артур Герасимов (РБК-Україна)

За його словами Герасимова, конституційних підстав для дострокових парламентських виборів в даний час немає

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній раді України Артур Герасимов впевнений, що вибори народних депутатів будуть черговими - восени 2019 року, а не достроковими після президентських виборів 2019. Про це Герасимов заявив у прес-центрі штабу кандидата в президенти Петра Порошенко, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що чутки про дострокові вибори в Раду дійсно є. За його словами, ці "чутки йдуть з різних сторін".

"Але хотів би підкреслити, що в демократичній країні відбудуться чергові вибори до Верховної ради України восени 2019 року", - заявив він.

Також Герасимов зазначив, що конституційних підстав для дострокових парламентських виборів в даний час немає.

Раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що не бачить підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту після президентських виборів 2019.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідний", - підкреслив він.

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