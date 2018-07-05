БПП вирішила не повертатись до сесійної зали на вечірнє засідання

Замголови фракції зазначив, що президент очікує від парламенту розгляду питання про оновлення ЦВК

Фракція "Блок Петра Порошенка" вирішила не повертатися до сесійної зали. Про це заявив заступник голови фракції БПП, народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"БПП вирішила не повертатись у зал і не голосувати за закони, поки наші колеги не підуть на заміну й оновлення складу ЦВК. Вибори має провести новий склад ЦВК. І ми маємо це питання якнайшвидше вирішити. На жаль, так сталось, що у вирішальну мить наші колеги з НФ не додали голосів. Така ситуація є неприйнятною", - повідомив Гончаренко.

Замголови фракції запевнив, що про остаточний розкол коаліції не йдеться.

"Проблема є абсолютно політичною. Вимога зміни складу ЦВК - це вимога суспільства. Ми зайняли принципову позицію і не будемо відступати, поки не доб’ємось, щоб склад ЦВК був оновлений. Фракції кажуть: якщо що - будемо працювати без БПП. Хай спробують, на це є 30 днів спробувати. Я б не сказав, що можна казати про остаточний розкол коаліції, але розкол у цьому питанні є. Ця ситуація триває вже не один місяць", - повідомив Гончаренко.

Нардеп підкреслив, що без БПП не може бути жодного результативного голосування.

"Вечірнє засідання буде відкрито, але без БПП жодного результативного голосування бути не може", - додав він.

Гончаренко зазначив, що президент Петро Порошенко очікує від парламенту розгляду питання про оновлення ЦВК.

"Президент очікує від ВР розгляду питання про оновлення ЦВК. Не зрозуміло, про що вести перемовини. В чому проблема , ми не розуміємо", - сказав парламентар.

Нагадаємо, голова фракції БПП Артур Герасимов зазначив, що фракція повернеться у зал засідань парламенту в разі розгляду питання про Центральну виборчу комісію (ЦВК) і поправки про апеляційну норму Вищого антикорупційного суду (ВАКС).