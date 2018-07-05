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Фракция БПП вернется в зал в случае рассмотрения вопроса о ЦИК и поправки к ВАКС

НовостиПолитика    05.07.2018 - 14:42
Фото: Артур Герасимов (УНИАН)
Фото: Артур Герасимов (УНИАН)

Кроме ЦИК еще должна быть принята одна поправка для начала работы ВАКС

Фракция "Блока Петра Порошенко" (БПП) вернется в зал заседаний парламента в случае рассмотрения вопроса о Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и поправки об апелляционной норме Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Фракция БПП вернется в сессионный зал для рассмотрения только одного вопроса, кроме ЦИК. Это вопрос, который касается создания антикоррупционного суда",- сообщил Герасимов.

Как уточнила нардеп от БПП Ирина Луценко, должна быть рассмотрена поправка об апелляционной норме.

"У нас остается единственный вопрос для того, чтобы антикоррупционный суд заработал - это ко второму чтению рассмотреть изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и рассмотреть вопрос поправки", - добавила Луценко.

Напомним, фракция БПП сегодня, 5 июля 2018, приняла решение на своем заседании о том, что не будет голосовать за любые решения в случае неподдержки вопроса о Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что сегодня парламент отказался голосовать за вопрос обновления ЦИК.

БПП прекратила работу в сессионном зале до дополнительных консультаций ЦИК должна быть представлена всеми парламентскими партиями, а не монополизироваться властью, - "Відродження"
Теги публикации: Центральная избирательная комиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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