Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

БПП призвала правоохранителей расследовать нарушения на выборах ОТО в Одесской области

НовостиПолитика    04.06.2018 - 12:12
Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)
Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)

Во время повторных выборов в Одесской области зафиксирована критически низкая явка избирателей

Повторные выборы в Цебриковскую объединенную территориальную общину (ОТО) должны стать предметом для расследования правоохранительных органов за нарушения местными политиками избирательных прав граждан. Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Одна из самых успешных реформ, которые сегодня проходят в Украине – это реформа децентрализации. Мы не для того начинали эту реформу, чтобы происходили события как так называемые повторные выборы в Цебриковскую общину Одесской области, которые состоялись в воскресенье. Мы считаем ситуацию с проведением выборов вопиющим нарушением избирательного права граждан через грубое пренебрежение местными политиками норм и принципов свободного волеизъявления членов общества", - заявил Герасимов.

По его словам, что во время повторных выборов в Одесской области зафиксирована критически низкая явка избирателей.

"Мы убеждены, что повторные выборы в Цебриковскую ОТО должны стать предметом для расследования правоохранительных органов", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее полиция Одесской области сообщала, что в Ширяевском и Великомихайловском районах в воскресенье, 3 июня, полиция обеспечила общественный порядок и безопасность граждан на выборах поселковых и сельских объединенных территориальных общин и не допустила нарушений.

Выборы в Одесской области: 4 участка открылись после проверки сообщений о минировании На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба
Теги публикации: Одесса, выборы, ОТО, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top