БПП призвала правоохранителей расследовать нарушения на выборах ОТО в Одесской области

Во время повторных выборов в Одесской области зафиксирована критически низкая явка избирателей

Повторные выборы в Цебриковскую объединенную территориальную общину (ОТО) должны стать предметом для расследования правоохранительных органов за нарушения местными политиками избирательных прав граждан. Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Одна из самых успешных реформ, которые сегодня проходят в Украине – это реформа децентрализации. Мы не для того начинали эту реформу, чтобы происходили события как так называемые повторные выборы в Цебриковскую общину Одесской области, которые состоялись в воскресенье. Мы считаем ситуацию с проведением выборов вопиющим нарушением избирательного права граждан через грубое пренебрежение местными политиками норм и принципов свободного волеизъявления членов общества", - заявил Герасимов.

По его словам, что во время повторных выборов в Одесской области зафиксирована критически низкая явка избирателей.

"Мы убеждены, что повторные выборы в Цебриковскую ОТО должны стать предметом для расследования правоохранительных органов", - добавил парламентарий.

Напомним, ранее полиция Одесской области сообщала, что в Ширяевском и Великомихайловском районах в воскресенье, 3 июня, полиция обеспечила общественный порядок и безопасность граждан на выборах поселковых и сельских объединенных территориальных общин и не допустила нарушений.