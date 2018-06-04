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БПП закликала правоохоронців розслідувати порушення на виборах ОТГ в Одеській області

НовиниПолітика    04.06.2018 - 12:12
Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)
Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)

Під час повторних виборів в Одеській області зафіксована критично низька явка виборців

Повторні вибори до Цебриківської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) мають стати предметом для розслідування правоохоронних органів через порушення місцевими політиками виборчих прав громадян. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Одна з найбільш успішних реформ, які сьогодні проходять в Україні - є реформа децентралізації. Ми не для того починали цю реформу, щоб ставались події як так звані повторні вибори до Цебриківської громади Одеської області, що відбулися у неділю. Ми вважаємо ситуацію з проведенням виборів кричущим порушенням виборчого права громадян через грубе нехтування місцевими політиками норм та принципів вільного волевиявленння членів громади", - заявив Герасимов.

За його словами, що під час повторних виборів в Одеській області зафіксована критично низька явка виборців.

"Ми переконані, що повторні вибори до Цебриківської ОТГ мають стати предметом для розслідування правоохоронних органів", - додав парламентар.

Нагадаємо, раніше поліція Одеської області повідомляла, що в Ширяєвському і Великомихайлівському районах у неділю, 3 червня, поліція забезпечила громадський порядок і безпеку громадян на виборах селищних і сільських об'єднаних територіальних громад і не допустила порушень.

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Теги публікації: Одеса, выборы, ОТГ, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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