БПП не підтримає відставку Гройсмана

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Відставку Гройсмана сьогодні винесуть на голосування Ради

Парламентська фракція "Блоку Петра Порошенка" проголосує проти відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це після ранкового засідання фракції заявив представник уряду в парламенті, нардеп Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на ранковому засіданні фракції БПП було прийнято практично одностайне рішення голосувати проти відставки прем'єра.

"У Зеленського був час для формування нового уряду. Якщо ми зараз відправимо у відставку прем'єр-міністра, згідно із законом, віце-прем'єр не має права підписувати документи ... Голосувати зараз за відставку глави уряду і залишати в хаосі Кабінет міністрів - це буде нелогічно", - додав Денисенко.

Він уточнив, що президент Володимир Зеленський досі не запропонував кандидатуру замість Гройсмана.

"Ми вважаємо, що не можна залишити на 4 місяці в хаосі державу, якщо чотири місяці не будуть підписуватися документи від Кабміну", - підкреслив Денисенко.

Нагадаємо, вчора правовий комітет Верховної ради рекомендував парламенту визначитися з заявою про відставку Гройсмана шляхом голосування.

Раніше стало відомо, що Гройсман не буде об'єднуватися в новому парламенті з іншими політичними силами.