ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

БПП не підтримає відставку Гройсмана

Новини » Політика    30.05.2019 - 10:09
БПП не підтримає відставку Гройсмана
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Відставку Гройсмана сьогодні винесуть на голосування Ради

Парламентська фракція "Блоку Петра Порошенка" проголосує проти відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це після ранкового засідання фракції заявив представник уряду в парламенті, нардеп Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на ранковому засіданні фракції БПП було прийнято практично одностайне рішення голосувати проти відставки прем'єра.

"У Зеленського був час для формування нового уряду. Якщо ми зараз відправимо у відставку прем'єр-міністра, згідно із законом, віце-прем'єр не має права підписувати документи ... Голосувати зараз за відставку глави уряду і залишати в хаосі Кабінет міністрів - це буде нелогічно", - додав Денисенко.

Він уточнив, що президент Володимир Зеленський досі не запропонував кандидатуру замість Гройсмана.

"Ми вважаємо, що не можна залишити на 4 місяці в хаосі державу, якщо чотири місяці не будуть підписуватися документи від Кабміну", - підкреслив Денисенко.

Нагадаємо, вчора правовий комітет Верховної ради рекомендував парламенту визначитися з заявою про відставку Гройсмана шляхом голосування.

Раніше стало відомо, що Гройсман не буде об'єднуватися в новому парламенті з іншими політичними силами.

Рада може провалити відставку Гройсмана, - представник Кабміну у ВР
Новини України Володимир ГройсманотставкаБлок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся