БПП отозвала одну кандидатуру в ЦИК

Отозвали кандидатуру Ольги Лотюк

Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) отозвала одну свою кандидатуру в состав новой Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил председатель фракции Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Герасимов с трибуны Рады озвучил фамилию кандидата, которого БПП решила отозвать из своего списка.

"Только что состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко", где мы вновь последовательно поддержали нашу позицию относительно обновления Центральной избирательной комиссии... Для того, чтобы устранить преграды на пути к обновлению ЦИК, мы как фракция готовы не поддерживать одного из наших кандидатов во время голосования, дав возможность парламенту проголосовать за 13 кандидатов на 13 мест в составе обновленной ЦИК... Мы приняли решение, что в этом зале мы будем исключать из этого списка Лотюк Ольгу Степановну... Мы публично это подтверждаем, это очень профессиональный специалист, это очень уважаемый и серьезный человек, но понимая, что ситуацию надо разблокировать, мы приняли такое решение", - отметил нардеп.

Кроме того, он призвал председателя парламента Андрея Парубия поставить на рейтинговое голосование вопрос обновления ЦИК, чтобы определить готовность нардепов в сессионном зале рассматривать этот вопрос.

Напомним, вчера, 11 июля, сообщалось, что в Верховной раде Украины обсуждают увеличение состава ЦИК до 16 членов.