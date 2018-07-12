БПП відкликала одну кандидатуру до ЦВК

Відкликали кандидатуру Ольги Лотюк

Фракція "Блок Петра Порошенка" (БПП) відкликала одну свою кандидатуру до складу нової Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомив голова фракції Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Герасимов з трибуни Ради озвучив прізвище кандидата, якого БПП вирішила відкликати зі свого списку.

"Тільки що відбулося засідання фракції "Блок Петра Порошенка", де ми знов послідовно підтримали нашу позицію відносно оновлення Центральної виборчої комісії… Для того, щоб усунути перепони на шляху до оновлення ЦВК, ми як фракція готові не підтримувати одного з наших кандидатів під час голосування, давши можливість парламенту проголосувати за 13 кандидатів на 13 місць у складі оновленої ЦВК… Ми прийняли рішення, що в цьому залі ми будемо виключати з цього списку Лотюк Ольгу Степанівну… Ми публічно це засвідчуємо, це є дуже фаховий спеціаліст, це є дуже шанована і поважна людина, але розуміючи, що ситуацію треба розблоковувати, ми прийняли таке рішення", - зазначив нардеп.

Крім того, він закликав голову парламенту Андрія Парубія поставити на рейтингове голосування питання оновлення ЦВК, щоб визначити готовність нардепів у сесійній залі розглядати це питання.

Нагадаємо, вчора, 11 липня, повідомлялося, що у Верховній раді України обговорюють збільшення складу ЦВК до 16 членів.