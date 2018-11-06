ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

БПП определилась с кандидатами в ВСК по расследованию нападений на активистов

Новости » Политика    06.11.2018 - 10:14
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

В состав ВСК войдут пять нардепов от фракции

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" определилась с кандидатами в временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования нападений на общественных активистов. Об этом в кулуарах Верховной рады рассказал заместитель главы фракции БПП, народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что в Конституции четко прописан механизм создания ВСК.

"Закона (о ВСК - ред.) нет, но есть Конституция, в которой четко прописан механизм создания ВСК. Мы вчера на заседании фракции приняли решение поддержать создание ВСК, делегировать туда представителей БПП в соответствии с нашей квотой", - сообщил Гончаренко.

По его словам, также определено, какие депутаты будут представлены в составе ВСК: Ирина Суслова, Игорь Алексеев, Валерий Карпунцов, Максим Соврасов и Юрий Буглак.

"Мы хотим, чтобы эта комиссия работала по Екатерине Гандзюк и по другим нападениям. Честно говоря, результата от работы ВСК никогда не видел, но давайте попробуем. Возможно, это что-то даст. Наша фракция это поддерживает, мы готовы за это проголосовать, учитывая исключительность ситуации", - добавил парламентарий.

Новость дополняется

В МИД Канады призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк Госдеп США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк
Новости Украины Алексей ГончаренкоЕкатерина ГандзюкБлок Петра Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь