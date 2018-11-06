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БПП визначилась з кандидатами до ТСК щодо розслідування нападів на активістів

Новини » Політика    06.11.2018 - 10:15
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

До складу ТСК увійдуть п'ять нардепів від фракції

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" визначилась з кандидатами до тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування нападів на громадських активістів. Про це у кулуарах Верховної ради розповів заступник голови фракції БПП, народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що у Конституції чітко прописано механізм створення ТСК.

"Закону (про ТСК, - ред.) немає, але є Конституція, у якій чітко прописано механізм створення ТСК. Ми вчора на засіданні фракції прийняли рішення підтримати створення ТСК, делегувати туди представників БПП відповідно до нашої квоти", - повідомив Гончаренко.

За його словами, також визначено, які депутати будуть представлені в складі ТСК: Ірина Суслова, Ігор Алексеев, Валерій Карпунцов, Максим Соврасов та  Юрій Буглак.

"Ми хочемо, щоб ця комісія працювала по Катерині Гандзюк та по інших нападах. Чесно кажучи, результату від роботи ТСК ніколи не бачив, але давайте спробуємо. Можливо, це щось дасть. Наша фракція це підтримує, ми готові за це проголосувати, враховуючи винятковість ситуації", - додав парламентар.

Нагадаємо, фракції Верховної ради України в понеділок увечері, 5 листопада, провели засідання, на яких повинні були визначитися з представниками до тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вбивства Катерини Гандзюк.

У лікарні в неділю, 4 листопада, померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Напад на Катерину Гандзюк відбувся вранці 31 липня 2018 року. Невідомий хлюпнув у неї кислотою біля під'їзду будинку активістки. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона до Київського опікового центру. У жінки діагностували опіки понад 30% тіла.

Як писало РБК-Україна, офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що відповідальні за організацію і здійснення вбивства Катерини Гандзюк повинні бути покарані.

МЗС Канади закликало покарати винних у вбивстві Гандзюк Держдеп США закликав покарати винних у вбивстві Гандзюк
Новини України Олексій ГончаренкоКатерина ГандзюкБлок Петра Порошенка
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