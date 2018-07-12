У БПП назвали маніпуляцією неможливість розгляду питання ЦВК

Новини Політика 12.07.2018 - 18:20
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Фракція БПП була готова не проголосувати за одного з кандидатів

Фракція БПП вважає неголосування за питання оновлення ЦВК у четвер маніпуляцією. Про це повідомив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це є чергова маніпуляція. У вівторок ми почали засідання з того, що взяли перерву і говорили з керівництвом Верховної ради. Керівництво Верховної ради переконало, що у порядку денному сьогодні стоїть розгляд зміни складу ЦВК. У них були всі можливості попередити в понеділок і сказати, що в четвер буде цей розгляд. Іншого дня як четвер і бути не могло. Той, хто говорить, що не знали, той лукавить. Ми сьогодні не почали з ЦВК тільки тому, що розуміли важливість закону про ВАКС", - розповів Березенко.

За його словами, фракція БПП була готова не проголосувати за одного з кандидатів.

"Я не хотів би критикувати колег по коаліції. Ми зробили все, що залежить від нас. 13 з 13 - будь-ласка ставте на голосування. Але навіть на сигнальне і рейтингове голосування не поставили. Нажаль, підтримки у своїх колег ми не отримали - їх бажання відкликати одну зі своїх кандидатур. Не дивлячись на це, ми пішли на те, що все-таки відкликаємо свою. Ми назвали прізвище і заявляємо, що вся фракція натисне за неї жовту кнопку. Навіть це не справляє враження. Хоча, я переконаний, що голоси у залі є. Чому було таке рішення, для мене незрозуміло. На жаль, наша позиція не була почута, і мені дуже прикро", - додав він.

"По закону, поки не призначена нова ЦВК, діє стара. Тому як стара, так і нова без проблем може оголосити будь-яку дію у межах чинного законодавства. Я не бачу в цьому проблеми", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов повідомив, що БПП відкликала одну свою кандидатуру до складу нової ЦВК.

Для вирішення питання оновлення ЦВК голови фракцій мають провести консультації, - Парубій Парубій заявив про незаконність голосування за ЦВК у четвер
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