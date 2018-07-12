У БПП назвали маніпуляцією неможливість розгляду питання ЦВК

Фракція БПП була готова не проголосувати за одного з кандидатів

Фракція БПП вважає неголосування за питання оновлення ЦВК у четвер маніпуляцією. Про це повідомив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це є чергова маніпуляція. У вівторок ми почали засідання з того, що взяли перерву і говорили з керівництвом Верховної ради. Керівництво Верховної ради переконало, що у порядку денному сьогодні стоїть розгляд зміни складу ЦВК. У них були всі можливості попередити в понеділок і сказати, що в четвер буде цей розгляд. Іншого дня як четвер і бути не могло. Той, хто говорить, що не знали, той лукавить. Ми сьогодні не почали з ЦВК тільки тому, що розуміли важливість закону про ВАКС", - розповів Березенко.

За його словами, фракція БПП була готова не проголосувати за одного з кандидатів.

"Я не хотів би критикувати колег по коаліції. Ми зробили все, що залежить від нас. 13 з 13 - будь-ласка ставте на голосування. Але навіть на сигнальне і рейтингове голосування не поставили. Нажаль, підтримки у своїх колег ми не отримали - їх бажання відкликати одну зі своїх кандидатур. Не дивлячись на це, ми пішли на те, що все-таки відкликаємо свою. Ми назвали прізвище і заявляємо, що вся фракція натисне за неї жовту кнопку. Навіть це не справляє враження. Хоча, я переконаний, що голоси у залі є. Чому було таке рішення, для мене незрозуміло. На жаль, наша позиція не була почута, і мені дуже прикро", - додав він.

"По закону, поки не призначена нова ЦВК, діє стара. Тому як стара, так і нова без проблем може оголосити будь-яку дію у межах чинного законодавства. Я не бачу в цьому проблеми", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов повідомив, що БПП відкликала одну свою кандидатуру до складу нової ЦВК.