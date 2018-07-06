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БПП хотів провести в склад ЦВК 7-8 своїх людей, - джерело

НовиниПолітика    06.07.2018 - 10:16
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

В НФ відзначили, що для початку повноцінної роботи ЦВК достатньо переобрати 8 членів

"Блок Петра Порошенко" (БПП) хотів провести в склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) 7-8 своїх людей. Про це заявив співрозмовник РБК-Україна в "Народному фронті", йдеться у матеріалі РБК-Україна "Крихка коаліція: через що посварились "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка".

Так, за словами співрозмовника РБК-Україна в НФ, в БПП хотіли провести позитивне голосування тільки за "потрібних" кандидатів у ЦВК.

"Вони хотіли провести в залі тільки 7-8 своїх людей, які могли б забезпечити їм повністю лояльну комісію", - заявило джерело видання в НФ, зазначивши, що для початку повноцінної роботи ЦВК достатньо переобрати 8 членів.

Нагадаємо, раніше заступник глави парламенту Оксана Сироїд заявляла, що консультації з питання оновлення ЦВК повинні бути проведені за участю президента.

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Теги публікації: Центральна виборча комісія, Народний фронт, Верховна Рада, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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