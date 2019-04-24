БПП готова поддержать закон о президенте с разделом об импичменте

Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы могут перейти к рассмотрению закона об импичменте в четверг

Фракция "Блок Петра Порошенко" готова поддержать закон о президенте с разделом об импичменте. Об этом заявил заместитель главы фракции БПП, народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он пояснил, что процедуру импичмента можно прописать в законе "О президенте", которого пока нет.

"Мы готовы поддержать закон "Об импичменте". Это может быть частью закона "О президенте". У нас есть закон о Кабинете министров, есть закон о Верховной раде. Он называется законом "О регламенте ВРУ". А закона о президенте нет. Главное, мы должны прописать эту процедуру", - заявил Гончаренко.

Нардеп отметил, что Рада может перейти к рассмотрению законопроекта об импичменте в четверг.

"Завтра я думаю, мы должны переходить к рассмотрению законопроекта об импичменте или законопроекту, где есть часть об импичменте", - добавил он.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада на этой неделе планирует начать рассмотрение системного законопроекта "О президенте" с разделом об импичменте.

По его словам, сейчас в ВР уже внесено пять законопроектов "Об импичменте". А в предложенном проекте "О президенте" вопрос импичмента будет одним из разделов.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале апреля представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко заявил, что вероятность принятия закона об импичменте президента до конца сессии невелика в виду отсутствия желания нардепов его принимать.

Добавим, замглавы БПП, народный депутат Сергей Березенко заявил, что закон об импичменте президента будет разрабатываться в рабочей группе, которая будет создана в ВР.