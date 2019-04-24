БПП готова підтримати закон про президента з розділом про імпічмент

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи можуть перейти до розгляду закону про імпічмент у четвер

Фракція "Блок Петра Порошенка" готова підтримати закон про президента з розділом про імпічмент. Про це заявив заступник голови фракції БПП, народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він пояснив, що процедуру імпічменту можна прописати в законі "Про президента", якого наразі немає.

"Ми готові підтримати закон "Про імпічмент". Це може бути частиною закону "Про президента". Адже в нас є закон про Кабінет міністрів, є закон про Верховну раду. Він називається законом "Про регламент ВРУ". А закону про президента немає. Головне, ми маємо прописати цю процедуру", - заявив Гончаренко.

Нардеп наголосив, що Рада може перейти до розгляду законопроекту про імпічмент у четвер.

"Завтра я думаю, ми маємо переходити до розгляду законопроекту про імпічмент або до законопроекту, де є частина про імпічмент", - додав він.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада на цьому тижні планує почати розгляд системного законопроекту "Про президента" з розділом про імпічмент.

За його словами, зараз до ВР уже внесено п'ять законопроектів "Про імпічмент". А в запропонованому проекті "Про президента" питання імпічменту буде одним з розділів.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку квітня представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко заявив, що ймовірність прийняття закону про імпічмент президента до кінця сесії мала через відсутність бажання нардепів його приймати.

Додамо, замглави БПП, народний депутат Сергій Березенко заявляв, що закон про імпічмент президента буде розроблятися у робочій групі, яка буде створена у ВР.