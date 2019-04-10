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В БПП допускают "перестановки" в парламентских фракциях

Новости » Политика    10.04.2019 - 11:23
В БПП допускают "перестановки" в парламентских фракциях
Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гончаренко допускает "большие изменения" в составе различных фракций парламента

В Верховной раде возможны новые изменения в составе фракций парламента. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, отвечая на вопрос по поводу изменений в парламентских фракциях, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп заявил о существовании многих групп влияния в Раде.

"Мы видим, что достаточно много групп влияния, и они имеют разные взгляды, и в "Народном фронте"... И мы видим, что как раскололся "Оппозиционный блок" на "Оппозиционную платформу", возможно, они еще расколются ... то, что будут определенные перестановки - это да, но это оценивать избирателям", - сообщил Гончаренко.

Отвечая на вопрос, могут ли расколоться какие-то фракции, Гончаренко ответил, что это является решением каждого отдельного депутата.

"В любом случае это решение каждого отдельного народного депутата. Комментировать эти решения я не буду... Здесь как видят, что партия власти теряет, то идут туда, куда эта власть, как будто идет. Это вполне естественно и ожидаемо от украинского парламента. Могу сказать, что я ни в одной другой фракции, кроме БПП, не буду. А что касается остальных, думаю, что эти изменения будут большие. Будут переходы, и это будет касаться различных фракций", - добавил он.

Напомним, нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко заявили о намерении выйти из партии "Самопомич". В частности, Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время

Как писало РБК-Украина ранее, если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы до девяти партий. В частности, самый высокий рейтинг имеют партии "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 22,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с партией), "Батькивщина" (19,1%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (15,8%), "Оппозиционная платформа - "За життя" (10,2%), "Гражданская позиция" (7,9%), "Радикальная партия" (6,1%).

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