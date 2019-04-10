У БПП допускають "перестановки" у парламентських фракціях

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гончаренко допускає "великі зміни" у складі різних фракцій парламенту

У Верховній раді можливі нові зміни у складі фракцій парламенту. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, відповідаючи на питання стосовно змін у парламентських фракціях, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп заявив про існування багатьох груп впливу у Раді.

"Ми бачимо, що достатньо багато груп впливу, і вони мають різні погляди, і в "Народному фронті"... І ми бачимо, що як розколовся "Опозиційний блок" на "Опозиційну платформу", можливо, вони ще розколяться... Те, що будуть певні перестановки - це так, але це оцінювати виборцям", - повідомив Гончаренко.

Відповідаючи на питання, чи можуть розколитись якісь фракції, Гончаренко відповів, що це є рішенням кожного окремого депутата.

"У будь-якому разі це є рішення кожного окремого народного депутата. Коментувати ці рішення я не буду… Тут як бачать, що партія влади втрачає, то йдуть туди, куди ця влада, начебто йде. Це досить природньо і очікувано від українського парламенту. Можу сказати, що я в жодній іншій фракції, окрім БПП, не буду. А що стосується інших, думаю, що ці зміни будуть великі. Будуть переходи, і це стосуватиметься різних фракцій", - додав він.

Нагадаємо, нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко заявили про намір вийти з партії "Самопоміч". Зокрема, Соболєв уже підписав відповідну заяву, а Семенченко оголосив про намір зробити це найближчим часом

Як писало РБК-Україна раніше, якби парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5% -ний бар'єр мали б до дев'яти партій. Зокрема, найвищий рейтинг мають партії "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 22,4% тих, хто піде на вибори і визначився з партією), "Батьківщина" (19,1%), "Блок Петра Порошенка" Солідарність " (15,8%), "Опозиційна платформа -" За життя "(10,2%)," Громадянська позиція "(7,9%)," Радикальна партія "(6,1%).